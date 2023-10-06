Написать резюме успешного разработчика Телеграм ботов

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Ваша задача написать выдуманное резюме разработчика Телеграм ботов. Резюме должно быть таким, чтобы потенциальному работодателю захотелось нанять этого разработчика.

Объем 5000 – 10000 символов 2000 рублей

2 месяца назад
akotchnev
Андрей 
35 летСША
год в сервисе
Был
2 месяца назад