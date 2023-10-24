Необхідно написати відгук щодо сайту на англійській мові. Усі деталі надам в особистих повідомленнях. У разі необхідності, допоможу з перекладом.
Cоставить текст,котоый будет напечатан на коробке нашего товара
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо составить текст, который будет напечатан на коробке для нашего товара. Товар: ортопедическая подушка.
Подробное тз прикреплено в файле.
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