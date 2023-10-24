Cоставить текст,котоый будет напечатан на коробке нашего товара

$100
Продающие текстыЗакрыт53 заявки435 просмотров
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Необходимо составить текст, который будет напечатан на коробке для нашего товара. Товар: ортопедическая подушка.
Подробное тз прикреплено в файле.

2 месяца назад
guest_1699035230067
Польша
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
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