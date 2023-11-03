Обзвон клиентов

Доброе время суток необходим обзвон теплой базы . Это все контакты какие были получены за пару лет деятельности нашей компании необходимо обзвонить и актуализировать ее ,так же предложить родителям записать ребенка на пробный урок . Всего контактов порядка 1300 .

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