Обзвон клиентов

Служба поддержкиЗакрыт7 заявок30 просмотров
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Доброе время суток необходим обзвон теплой базы . Это все контакты какие были получены за пару лет деятельности нашей компании необходимо обзвонить и актуализировать ее ,так же предложить родителям записать ребенка на пробный урок . Всего контактов порядка 1300 .

Что важно ! Нам важно именно что бы кандидат делал качественный обзвон .

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месяц назад
gelvira83
Эльвира 
40 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
12 дней назад