Англоговорящий оператор

У нас есть сайт на одном хостинге. Надо переместить его на новый хостинг.
Служба поддержки11 заявок
Закрыт
17 дней назад
Обзвонить 5 наших клиентов на Английском и узнать отзыв о нашей работе, зафиксировать в базе данных.
У нас есть сайт на одном хостинге. Надо переместить его на новый хостинг.
Предложение исполнителя
Нужен скрипт для телеграмм каналов, что бы автоматически мониторить на позицию в посике и пинговать на живучесть каналы
Администрирование 1с 7.7 торговля (аптечная сеть)
vpn.web2best.com нужно пообщаться с клиентами и проконсультировать
Обратится в службу поддержки 1иксбет
Добрый день! vpn.web2best.com - мы VPN сервис. Нужно провести консультацию клиентам.
Помочь оформить электронную визу в Индию.
Нужно подписаться на телеграмм канал желательно с дальнейшим активом на нём!!!