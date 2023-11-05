Нужен ассистент на разовый проект

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Привет всем.

Требуется ассистент на разовый проект для выполнения работы

  • просмотреть и обработать таблицу с данными

  • проверить анкеты исполнителей

  • сделать мелкие задачи по чеклисту

Важно знание английского языка.

Просьба указывать свой опыт работы и сумму.

Подробности в ЛС.

Хорошего дня

месяц назад
johnalexeev
Евгений 
30 летУкраина
год в сервисе
Был
месяц назад