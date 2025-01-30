Набрать текст с видео

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Транскрибация
Завершен1 заявка16 просмотров

Набор текста с видео длительностью полтора часа.

3 месяца назад
Viktoriya180889
Виктория 
35 лет
10 лет в сервисе
Была
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

anna_terentyeva
Анна 
19 лет
9 месяцев в сервисе
Была
7 дней назад
3 месяца назад
$7
1 день
Всё выполнено хорошо. Благодарю
Приятное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

anna_terentyeva
Анна 
19 лет
9 месяцев в сервисе
Была
7 дней назад
3 месяца назад