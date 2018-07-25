С греческого на русский
Перевод с русского на румынский
Добрый день, ищем переводчика с русского на румынский.
Объем: 6 статей по 3500-4000 знаков + переводы элементов сайта (название пунктов меню, навигация, сокращения и т.д.) /
Тематика: финансы, кредиты.
Особенности: в переведённый текст нужно будет грамотно вписать необходимые ключевые слова. Ключевые слова и рекомендации по вписыванию - предоставим.
Оплата - webmoney или Приват24
В заявках указывайте стоимость за 1800 знаков либо за весь заказ целиком + срок выполнения.
Понятно что сроки и стоимость предварительные, окончательно всё обсудим после ознакомления с проектом.
Заявки фрилансеров
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