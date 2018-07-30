Помощь на иностранной бирже

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт22 заявки405 просмотров

Я представляю компанию, которая занимается разработками. Свои заказы мы ищем на иностранных биржах. Сейчас нам требуется помощь в создании аккаунта Upwork. Мы бы справились сами, но нужно пообщаться с тех. поддержкой. Требования: знание английского языка на уровне Intermedia и выше; немного свободного времени и наличие "пылящегося" ПК.Обратите внимание, что это не вакансия с полной занятостью.Больше деталей о проекте в личной переписке.

7 лет назад
wiat
31 год
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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