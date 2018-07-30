Перевести статью

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Закрыт44 заявки996 просмотров

Добрый день. Необходимо перевести статью https://thethirdwave.co/psychedelics/lsd/. Пожалуйста оцените стоимость работы. В дальнейшем будет много подобной работы, будет желательно если автор будет знаком с темой психоделики/растения силы/саморазвитие/шаманизм.

7 лет назад
openminds
Никита 
42 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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