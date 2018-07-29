Срочный перевод с английского на испанский, 3 страницы

$12
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Закрыт8 заявок265 просмотров

На каждой из страниц около 400-500 знаков. Это - перечень учебных предметов и краткое описание учебной программы в университете, т.е. plan de estudios. Перевод несложный и не громоздкий, его необходимо осуществить в ближайшие 36 часов. Ниже прикреплены собственно сами файлы которые нужно перевести.

7 лет назад
marianevarra
27 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров