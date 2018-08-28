Инструкция по кройке и шитью. Необходимо два перевода, одного текста. с русского на испанский и с русского на итальянский. Перевод должен быть с професиональной терменологией используемой в индустрии.
Перевод текста с русского на английский по теме "Туризм".
Перевод текста по теме "Туризм" (описание страны и чем там можно заняться) c русского на английский язык. Важен лаконичный литературный перевод, с обязательной вычиткой носителем. Желательно оплата на российскую карту.
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Срок исполнений заказа 7 дней. Сообщите, пожалуйста, вашу наилучшую цену.
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