Перевод текста с русского на английский по теме "Туризм".

Лариса делала перевод с русского текста на испанский - слов 9253, символов с пробелами 69479, строк 856 по теме "Туризм". Перевод делался на пять различных языков, включая испанский. Работа была выполнена даже раньше намеченного срока, очень качественно, и главное для меня условие - Вычитка носителем испанского языка - было так же сделано. Знание испанского языка отличное у Ларисы. Цена - вполне приемлемая. Очень приятный человек в общении, который посоветовал внести некоторые корректировки в оригинальный русский текст, за что ей отдельное СПАСИБО! Очень довольна её работой в общем и целом! Рекомендую всем выбирать Ларису в качестве вашего исполнителя!