Перевод текста с русского на английский по теме "Туризм".

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Завершен45 заявок646 просмотров

Перевод текста по теме "Туризм" (описание страны и чем там можно заняться) c русского на английский язык. Важен лаконичный литературный перевод, с обязательной вычиткой носителем. Желательно оплата на российскую карту.

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Срок исполнений  заказа 7 дней. Сообщите, пожалуйста, вашу наилучшую цену. 

7 лет назад
Lanade
45 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранные исполнители

chupka
37 лет
7 лет в сервисе
Была
день назад
7 лет назад
$100
7 дней
Виктория делала перевод текста по теме " Туризм" в 9253 слова с русского языка на французский. Очень понравилось сотрудничество с Викторией. Перевод был сделан во время, очень качественно и самое главное для меня условие - вычитка носителем языка - так же было сделано. Сработала очень оперативно, всегда была на связи. Рекомендую с уверенностью выбирать Викторию в качестве исполнителя вашего задания.
Очень было приятно работать со Светланой, четкое ТЗ, своевременная оплата. Заказчик всегда был на связи, оперативно отвечал на все вопросы. Рекомендую к сотрудничеству, остались только положительные впечатления. Буду рада снова работать вместе!
llarisa007
57 лет
7 лет в сервисе
Была
9 дней назад
7 лет назад
$3
7 дней
Лариса делала перевод с русского текста на испанский - слов 9253, символов с пробелами 69479, строк 856 по теме "Туризм". Перевод делался на пять различных языков, включая испанский. Работа была выполнена даже раньше намеченного срока, очень качественно, и главное для меня условие - Вычитка носителем испанского языка - было так же сделано. Знание испанского языка отличное у Ларисы. Цена - вполне приемлемая. Очень приятный человек в общении, который посоветовал внести некоторые корректировки в оригинальный русский текст, за что ей отдельное СПАСИБО! Очень довольна её работой в общем и целом! Рекомендую всем выбирать Ларису в качестве вашего исполнителя!
Надёжный заказчик. Приятный в общении. Все вопросы по заказу решались оперативно и быстро. Рекомендую. Было легко и приятно работать вместе. Работа по заказу оплачена без проблем и задержек. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

chupka
37 лет
7 лет в сервисе
Была
день назад
7 лет назад
llarisa007
57 лет
7 лет в сервисе
Была
9 дней назад
7 лет назад