Виктория делала перевод текста по теме " Туризм" в 9253 слова с русского языка на французский. Очень понравилось сотрудничество с Викторией. Перевод был сделан во время, очень качественно и самое главное для меня условие - вычитка носителем языка - так же было сделано. Сработала очень оперативно, всегда была на связи. Рекомендую с уверенностью выбирать Викторию в качестве исполнителя вашего задания.