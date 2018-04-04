Переводчик с французского на русский/ рус-франц
Филолог-переводчик
Прожив 6 лет во Франции, свободно говорю на французском. Занимаюсь переводами с/на французский язык.
Редактирую и корректирую тексты на русском языке.
Качественно, приемлемые цены.
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Портфолио
- Перевод трудовой книжки137 просмотров
- Перевод рассказов с французского на русский146 просмотров
- EMS Тренировки135 просмотров
- Перевод туристического сайта129 просмотров
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
6 лет назад
iOS
Работа выполнена отлично! Быстро разобралась в новом для неё материале, поправлять или объяснять что-то не пришлось, все сделано как положено. Всегда была на связи. По окончании работы перепроверила весь текст. Рекомендую Викторию как профессионального и ответственного исполнителя. Остались на долгое сотрудничество.
Ответный отзыв
Была очень рада работать с Сергеем! Четкое поставленное задание, своевременная оплата, всегда на связи и быстро отвечает на вопросы. Очень приятное впечатление от работы! Честный, порядочный, отзывчивый заказчик. Надеюсь на сотрудничество в будущем!
$100
10 баллов
7 лет назад
Виктория делала перевод текста по теме " Туризм" в 9253 слова с русского языка на французский. Очень понравилось сотрудничество с Викторией. Перевод был сделан во время, очень качественно и самое главное для меня условие - вычитка носителем языка - так же было сделано. Сработала очень оперативно, всегда была на связи. Рекомендую с уверенностью выбирать Викторию в качестве исполнителя вашего задания.
Ответный отзыв
Очень было приятно работать со Светланой, четкое ТЗ, своевременная оплата. Заказчик всегда был на связи, оперативно отвечал на все вопросы. Рекомендую к сотрудничеству, остались только положительные впечатления. Буду рада снова работать вместе!
$15
10 баллов
7 лет назад
Рекомендую Викторию как самого ответственного исполнителя! Обговорили задание, сразу же в кратчайшие сроки Виктория всё сделала! Была всегда на связи и очень приветлива! Больше спасибо! Обращусь еще!)
Ответный отзыв
Очень понравилось работать с заказчиком! Четкое тз, своевременная оплата, рекомендую к сотрудничеству! =)
$1
10 баллов
7 лет назад
Виктория помогла с текстом! Все отлично, рекомендую ее! Спасибо!
Ответный отзыв
Рекомендую к сотрудничеству! Четкое задание, оплата заранее. Была рада помочь!
$3
10 баллов
7 лет назад
Хорошая девушка. Ответственно подошла к выполнению заказа!
Ответный отзыв
Рекомендую к сотрудничеству! Четкое ТЗ, своевременная оплата! Была рада сотрудничеству!))