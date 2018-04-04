chupka

Виктория chupka

 
37 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
8 дней назад
Переводчик с французского на русский/ рус-франц

Филолог-переводчик 

Прожив 6 лет во Франции, свободно говорю на французском. Занимаюсь переводами с/на французский язык.  

Редактирую и корректирую тексты на русском языке. 

Качественно, приемлемые цены.

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Отзывы заказчиков

persapps
Сергей 
43 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Перевод мобильного приложения на французский язык
iOS
Работа выполнена отлично! Быстро разобралась в новом для неё материале, поправлять или объяснять что-то не пришлось, все сделано как положено. Всегда была на связи. По окончании работы перепроверила весь текст. Рекомендую Викторию как профессионального и ответственного исполнителя. Остались на долгое сотрудничество.
Была очень рада работать с Сергеем! Четкое поставленное задание, своевременная оплата, всегда на связи и быстро отвечает на вопросы. Очень приятное впечатление от работы! Честный, порядочный, отзывчивый заказчик. Надеюсь на сотрудничество в будущем!
Ответный отзыв
Lanade
45 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$100
10 баллов
7 лет назад
Перевод текста с русского на английский по теме "Туризм".
Виктория делала перевод текста по теме " Туризм" в 9253 слова с русского языка на французский. Очень понравилось сотрудничество с Викторией. Перевод был сделан во время, очень качественно и самое главное для меня условие - вычитка носителем языка - так же было сделано. Сработала очень оперативно, всегда была на связи. Рекомендую с уверенностью выбирать Викторию в качестве исполнителя вашего задания.
Очень было приятно работать со Светланой, четкое ТЗ, своевременная оплата. Заказчик всегда был на связи, оперативно отвечал на все вопросы. Рекомендую к сотрудничеству, остались только положительные впечатления. Буду рада снова работать вместе!
Ответный отзыв
guest_15247618662329
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Ищу человека для звонка во Францию (на французском языке)
Рекомендую Викторию как самого ответственного исполнителя! Обговорили задание, сразу же в кратчайшие сроки Виктория всё сделала! Была всегда на связи и очень приветлива! Больше спасибо! Обращусь еще!)
Очень понравилось работать с заказчиком! Четкое тз, своевременная оплата, рекомендую к сотрудничеству! =)
Ответный отзыв
freelll
Сергей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Проверить пару предложений текста на ошибки
Виктория помогла с текстом! Все отлично, рекомендую ее! Спасибо!
Рекомендую к сотрудничеству! Четкое задание, оплата заранее. Была рада помочь!
Ответный отзыв
AlinaGreat
Алина 
36 лет
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$3
10 баллов
7 лет назад
Перевод RUS-FR (1 страница)
Хорошая девушка. Ответственно подошла к выполнению заказа!
Рекомендую к сотрудничеству! Четкое ТЗ, своевременная оплата! Была рада сотрудничеству!))
Ответный отзыв
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