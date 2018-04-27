Ищу человека для звонка во Францию (на французском языке)

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Я ищу человека, который сможет мне помочь. Я начал общаться с одной компанией/производителем света во Франции. Мы переписываемся очень долго на английском. Я продаю светильники в Москве, мой клиент хочет оформить заказ на их светильник. Нужно позвонить, узнать схему работы и запросить фото образцов. Нужно знать хотя бы чуть-чуть бизнес лексику, что бы узнать про счета, доставки, производство.

6 лет назад
guest_15247618662329
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
chupka
36 летКиргизия
6 лет в сервисе
Была
9 дней назад
6 лет назад
$15
1 день
Рекомендую Викторию как самого ответственного исполнителя! Обговорили задание, сразу же в кратчайшие сроки Виктория всё сделала! Была всегда на связи и очень приветлива! Больше спасибо! Обращусь еще!)
Очень понравилось работать с заказчиком! Четкое тз, своевременная оплата, рекомендую к сотрудничеству! =)