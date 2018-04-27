Ищу человека для звонка во Францию (на французском языке)

Я ищу человека, который сможет мне помочь. Я начал общаться с одной компанией/производителем света во Франции. Мы переписываемся очень долго на английском. Я продаю светильники в Москве, мой клиент хочет оформить заказ на их светильник. Нужно позвонить, узнать схему работы и запросить фото образцов. Нужно знать хотя бы чуть-чуть бизнес лексику, что бы узнать про счета, доставки, производство.