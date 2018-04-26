Перевести 1 стр на французский

Нам нужен переводчик на 4 дня с хорватского. Москва. Центр. Бюджет 12000 в день. 31 мая, 1-3 июня 2018 года. Рабочий день с 10 до 18. С перерывом на обед 1,5 час и 2 кофе брейка ...