Уставные документы с английского на грузинский.
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Прошу вас перевести 2000 знаков с русского на английский язык.
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Текст не сложный.
Только реальный перевод, не гуглом, не транслейтом.ру, а руками.
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