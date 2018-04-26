Перевести 2000 знаков с русского на английский язык

$6
ПереводыЗавершен7 заявок185 просмотров
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Добрый день уважаемые дамы и господа.

Прошу вас перевести 2000 знаков с русского на английский язык.

Оплата 380 киви рублей. 

Текст не сложный. 

Только реальный перевод, не гуглом, не транслейтом.ру, а руками. 

При хорошем качестве будут постоянные заказы. 

6 лет назад
Frodotext
45 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Ksenija46
54 годаУкраина
8 лет в сервисе
Была
год назад
6 лет назад
$6
1 день
Быстро, хотя есть правки
Спасибо за работу! Рекомендую!