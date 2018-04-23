Перевод книги с Русского на Английский

ПереводыЗакрыт19 заявок295 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Перевод книги про криптовалюту, с русского на английский. 

Нужен переводчик который разбирается в терминах и в крипте в целом. 

Объем 710тыс символов. 

200р-1000 символов. 

6 лет назад
gsback
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад