Перевод статьи с английского на русский

Необходимо перевести около 10000 слов с русского на китайский (упрощенный). Текст в основном в виде субтитров (компьютерная игра), так же есть небольшая часть в книжном стиле. Бюджет 120$ Необходимо перевести за неделю. Если можно быстрее, то хорошо.