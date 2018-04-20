Перевод статьи с английского на русский

Перевод обучающей книги для подростков по теме сексуального воспитания с английского на русский. Объем -- приблизительно 91 условная страница. Возможно, объем будет сокращен. Текст несложный, но нужно быть готовыми писать комментарии насчет спорных моментов, когда ...
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