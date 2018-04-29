Перевод статей для фонда

ПереводыЗавершен21 заявка261 просмотр
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добрый вечер!

перевод с англ.яз на русский язык медицинские статьи + рерайт если он требуется

6 лет назад
cvetkoova
28 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
TranslationEnRu
Олена 
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
год назад
153 отзыва
6 лет назад
$60
3 дня
спасибо! надеюсь будем работать и дальше)
Спасибо за работу!