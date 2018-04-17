Выполнить перевод статьи и разместить на сайте.

Первый проект: необходимо качественно и грамотно перевести уставные документы с английского на русский. Объем около 30 страниц, оригинал pdf-формата. Сдача поэтапная (каждый день высылать часть). Пример вышлю в лс соответствующему кандидату. Срок сдачи последней части- 21-22 апреля. Есть второй ...
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Добрый день.
Необходимо используя переводчик (гугл-транслейт) выполнить перевод статьи с англоязычного источника и разместить ее на сайте с изображениями.
Перевод:
1) Выполняется через гугл-транслейт.
2) Плохо переведенные предложения - переформулировать до читаемого вида. Не более 0,5 к символов.
3) Разместить текст через добавление записи на сайте с Wordpress.
4) Добавить изображения с англоязычного ресурса.
Требования:
Начальные знания английского для понимания темы статьи.
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