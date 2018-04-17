Выполнить перевод статьи и разместить на сайте.

Добрый день.

Необходимо используя переводчик (гугл-транслейт) выполнить перевод статьи с англоязычного источника и разместить ее на сайте с изображениями.

Перевод:

1) Выполняется через гугл-транслейт.

2) Плохо переведенные предложения - переформулировать до читаемого вида. Не более 0,5 к символов.

3) Разместить текст через добавление записи на сайте с Wordpress.

4) Добавить изображения с англоязычного ресурса.

Требования:

Начальные знания английского для понимания темы статьи.