Проверить и исправить перевод

ПереводыЗавершен6 заявок189 просмотров
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Здравствуйте! Есть документ переведенный с российского на английский. Необходимо проверить английский перевод и исправить если есть ошибки или неточности.

Объём 13к символов, сразу просьба указывать стоимость и срок выполнения.

6 лет назад
KsaAZaks
Дмитрий 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
Masher_125
Мария 
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
6 лет назад
$10
1 день
Всё отлично, качественно и в срок! Рекомендую к сотрудничеству!
Сотрудничеством довольна) оплата моментальная, с Дмитрием приятно работать)
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