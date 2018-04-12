Перевести контент одной страницы

Небольшой и несложный перевод на французский. Текст пришлю исполнителю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен качественный перевод контекста этой страницы: https://www.h1z1.com/news/game-update-april-11-2018
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