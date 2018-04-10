Перевод видео с английского

ПереводыЗакрыт13 заявок328 просмотров
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Доброго дня!

Нужен переводчик со знанием музыкальных терминов.

Требуется переводить видео мастер-классов по флейте с английского.

Пишите свои предложения и стоимость за 1000 знаков без пробелов.

6 лет назад
yhont
Анна 
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
час назад