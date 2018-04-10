Письменный перевод с Английского на Немецкий

ПереводыЗакрыт3 заявки191 просмотр
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Требуется переводчик на срочный проект: Небольшой медицинский текст примерно 400 слов. Перевод с Английского на Немецкий.  Должно быть готово к 13.04.2018

Обязателен опыт работы в этой языковой паре и по тематике Медицина.

6 лет назад
APriori_Company
18 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
год назад