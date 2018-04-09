Преводчик на английский с русского, простой

Перевод с русского на английский язык. Формат: художественный Условия: тестовая страница перевода. (не оплачивается) Перевод должен быть не машинный (гугл и тд), а профессиональный. Оплата: Если нас устроит ваш уровень перевода мы готовы оплачивать предоплатой по 20 страниц. Каждая ...