Перевод с английского/русского на чешский

ПереводыЗакрыт6 заявок208 просмотров
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Необходимо перевести около 30 стр. (уставные документы, тематика юридическая) с английского на чешский либо с русского на чешский, если не работаете в первой языковой паре. Прошу указывать ставку за 1800 зсп перевода, соответствующую языковую пару и приблизительные сроки выполнения. Рассмотрю заявки только от переводчиков с отзывами о переводах на чешский. Бюро переводов и посредников прошу не беспокоить.  Материалы для перевода вышлю только выбранному исполнителю, т.к. они являются конфиденциальными. 

6 лет назад
translit_dnepr
Ирина 
39 летУкраина
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
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