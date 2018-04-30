Перевод слэш фанфика на английский.

Работу с художественным текстом выполнил грамотно, не смотря на специфику темы. Перевод читается легко и приятно. К выполнению работы подходит ответственно, с четким соблюдением срока и качества. К желаниям заказчика гибок, с пониманием отнесся к некоторым заминкам с моей стороны, что было несомненным плюсом. Процессом и результатом работы более чем довольна, так что сотрудничество рекомендую.