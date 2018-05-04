Сотрудничать с Ксенией большое удовольствие для меня. Задание обьяснила четко и понятно, оплату производила вовремя. Для меня важно понимание со стороны заказчика, умение помогать в любых ситуациях, которые возникают - те качества, которые несомненно есть у Ксении. Рекомендую работать с ней!!!))