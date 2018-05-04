Качественные переводы
Работаю в сфере переводов более 2 лет. Главная цель для меня - сделать качественно и своевременно работу, а также добиться результата, которым будут довольны мои клиенты.
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
5 лет назад
Работа оставила только положительные впечатления!! Рекомендую к сотрудничеству! И желаю Максиму творческих успехов)
Ответный отзыв
Общение очень приятное, задание ясное, ну и оплата соответственно на уровне) Всем рекомендую Екатерину к сотрудничеству!!)
$1
10 баллов
6 лет назад
Спасибо за перевод, быстро и качественно.
Ответный отзыв
Задание поставлено ясно, оплата отличная, всем рекомендую данного заказчика!
$10
10 баллов
6 лет назад
Все отлично. Перевод на уровне. Заявленные сроки соблюдены. Коммуникация хорошая. Рекомендую Максима к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Задача поставлена очень хорошо. Оплата на уровне и своевременна. Доволен сотрудничеством и рекомендую всем.
$1
10 баллов
6 лет назад
Максим очень ответственно отнесся к заказу. По срокам и качеству выполнения заказа - все отлично. Рекомендую.
Ответный отзыв
Было очень приятно работать с Назаром! Задача поставлена четко и ясно, оплата своевременна и соответствует обьему работы. Всем рекомендую сотрудничать!!))
$1
10 баллов
6 лет назад
Работать с Максимом одно удовольствие - качественно переводит, ориентирован на результат, быстро вникает в суть задач. Надеюсь на длительное плодотворное сотрудничество!
Ответный отзыв
Сотрудничать с Ксенией большое удовольствие для меня. Задание обьяснила четко и понятно, оплату производила вовремя. Для меня важно понимание со стороны заказчика, умение помогать в любых ситуациях, которые возникают - те качества, которые несомненно есть у Ксении. Рекомендую работать с ней!!!))