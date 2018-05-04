ghost1065

Максим ghost1065

 
25 летУкраина/Киев
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Качественные переводы

Работаю в сфере переводов более 2 лет.  Главная цель для меня - сделать качественно и своевременно работу, а также добиться результата, которым будут довольны мои клиенты.

Отзывы заказчиков
milerial
35 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$1
10 баллов
5 лет назад
Перевод текста
Работа оставила только положительные впечатления!! Рекомендую к сотрудничеству! И желаю Максиму творческих успехов)
Общение очень приятное, задание ясное, ну и оплата соответственно на уровне) Всем рекомендую Екатерину к сотрудничеству!!)
Ответный отзыв
web83
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Перевод/корректировка промо статьи ру -> польский
Спасибо за перевод, быстро и качественно.
Задание поставлено ясно, оплата отличная, всем рекомендую данного заказчика!
Ответный отзыв
Arhaim
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
16 часов назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Перевод текста укр-рос, юридическая тематика
Все отлично. Перевод на уровне. Заявленные сроки соблюдены. Коммуникация хорошая. Рекомендую Максима к сотрудничеству.
Задача поставлена очень хорошо. Оплата на уровне и своевременна. Доволен сотрудничеством и рекомендую всем.
Ответный отзыв
GorohovNazar
25 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
24 дня назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Перевод статьи с русского на английский.
Максим очень ответственно отнесся к заказу. По срокам и качеству выполнения заказа - все отлично. Рекомендую.
Было очень приятно работать с Назаром! Задача поставлена четко и ясно, оплата своевременна и соответствует обьему работы. Всем рекомендую сотрудничать!!))
Ответный отзыв
Carmensita
Ксения 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
20 дней назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Перевод переписки англ-рус-англ в режиме онлайн
Работать с Максимом одно удовольствие - качественно переводит, ориентирован на результат, быстро вникает в суть задач. Надеюсь на длительное плодотворное сотрудничество!
Сотрудничать с Ксенией большое удовольствие для меня. Задание обьяснила четко и понятно, оплату производила вовремя. Для меня важно понимание со стороны заказчика, умение помогать в любых ситуациях, которые возникают - те качества, которые несомненно есть у Ксении. Рекомендую работать с ней!!!))
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