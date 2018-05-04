Перевод переписки англ-рус-англ в режиме онлайн

$200
ПереводыЗавершен31 заявка460 просмотров
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Ищу переводчика английского с частым онлайном для перевода переписки в течение 2-х недель.

Главное требование - ответственность! Быть онлайн в оговоренное время, и оперативно предупреждать в случае форс-мажора. Качественный и быстрый перевод англ-рус-англ. Плюсом будет знание терминологии интернет-рекламы.

Пишите, жду!:)

6 лет назад
Carmensita
Ксения 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
4 дня назад
Выбранный исполнитель
ghost1065
Максим 
25 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$1
1 день
Работать с Максимом одно удовольствие - качественно переводит, ориентирован на результат, быстро вникает в суть задач. Надеюсь на длительное плодотворное сотрудничество!
Сотрудничать с Ксенией большое удовольствие для меня. Задание обьяснила четко и понятно, оплату производила вовремя. Для меня важно понимание со стороны заказчика, умение помогать в любых ситуациях, которые возникают - те качества, которые несомненно есть у Ксении. Рекомендую работать с ней!!!))