Хороший контент - не роскошь, а средство эффективной передачи информации!
Опытный переводчик, копирайтер и контент-менеджер с филологическим и техническим образованием.
Самое главное в работе для меня - хороший результат, а самое приятное - довольный заказчик. Поэтому моими принципами являются подробное согласование технического задания, соблюдение сроков, высокая грамотность и внимательность к деталям.
Качественно и в срок выполню ваш заказ на:
КОНТЕНТ-МЕНЕДЖМЕНТ
- наполнение сайтов и интернет-магазинов, в т.ч. через модули экспорта-импорта данных
- размещение ссылок, расстановку мета-тегов
- поиск информации в интернете, подготовку баз данных
- постинг на различных ресурсах, размещение объявлений
- тестирование сайтов, проверку на кроссбраузерность
- переводы в языковых парах английский-русский/украинский, русский-украинский, в т.ч. перевод аудио- и видеозаписей
- расшифровку аудио- и видеозаписей, субтитрирование
- написание и рерайт статей, новостей, текстов для сайтов, в т.ч. SEO-копирайтинг
- редактирование и корректуру
- создание анкор-листов, шаблонов для генерации текстов
маркетинг, технологии, интернет и IT, право, строительство и ремонт, автомобили, дом и семья, образование, психология.
Навыки:
- знание HTML, CSS, основ PHP и MySQL
- опыт работы с различными CMS (Joomla, WP, Drupal, DLE, OpenCart, Magenta)
- знание графических редакторов (Photoshop, Corel Draw) на базовом уровне
- опыт создания и редактирования субтитров в Adobe Premiere Pro
- понимание базовых принципов SEO и подготовки текстов для размещения в интернете
- опыт работы с биржами ссылок и статей (GGL, Sape, Miralinks и др.), а также с сервисом Allsumbitter
- знание CAT-инструментов (Smartcat), опыт составления глоссариев
- навык работы в Bitrix24, Trello, Slack
- Наполнение сайтов, написание текстов
- prosto-kupon.ru (купонный сервис)
- runabank.ru (сайт банка)
- textologia.ru (портал материалов по русскому языку и литературе)
- instamart.ru (интернет-магазин экпресс-доставки продуктов для дома и офиса)
- vseshini.net (интернет-магазин автошин)
- zakoni.ua (сайт издательства юридических сборников)
- wedeus.com (корпоративный сайт и блог компании, занимающейся разработкой сайтов и CRM-систем)
- desyatynniy.org (сайт Десятинной церкви)
- favorit-kiev.com.ua (продажа дверей, окон и мебели в Киеве)
- niceprint.com.ua (интернет-магазин СНПЧ и расходных материалов для печати)
- Переводы (английский, украинский, польский)
- Онлайн-школа London Inn (https://london-inn-school.thinkific.com/collections): субтитры к видеокурсам
- «МТС Украина» (mts.com.ua): договора, техническая документация
- «Моторспорт» (motorsport.com.ua): каталоги продукции, паспорта продуктов, техническая документация
- «САБ-Сервис Групп» (sabservice.kiev.ua): инструкции пользователя, техническая документация
- «Софтлайн-ИТ» (softline.kiev.ua): юридическая, кадровая документация
- Институт клеточной терапии (stemcellclinic.com): документация, рекламные материалы
- Фармацевтическая компания «Росфармак»: аннотации к лекарственным препаратам
- Министерство юстиции Украины: ведение проекта по переводу актов законодательства ЕС
- Генеральная прокуратура Украины: входящая/исходящая корреспонденция
- Представительство ООН в Украине: материалы конференций
E-mail: [email protected]
Telegram: @KittyBond
Skype: xenia-33
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Портфолио
- Переклад для сайту освітньої фундації127 просмотров
- Переклад аналітики щодо збереження китоподібних120 просмотров
- Перевод познавательного видео из серии Топ-10121 просмотр
- Текст для ИМ мебели332 просмотра
- Перевод на слух видеокурса по SMM389 просмотров
- Перевод и озвучка видеоурока танцев361 просмотр
- Статья на тему натуральной косметологии269 просмотров
- Наполнение лингвистического портала TextoLogia262 просмотра
- Расшифровка видео о разработках под Hyper-V Server337 просмотров
- Наполнение интернет-магазина "ВсеШины"255 просмотров
- Сайт издательства юридических сборников247 просмотров
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
3 года назад
Необходимо было собрать информацию с youtube, Ксения предложила свой вариант работы что очень похвально и инициативно, но я попросил сделать по другому, это заняло больше времени. Ксения выполнила задачу отлично, я проверил руками все данные совпадают. Рекомендую Ксению и добавил к себе в whitelist для дальнейшей работы. Спасибо!
Ответный отзыв
Довольна сотрудничеством, очень лояльный и вежливый заказчик, рекомендую и надеюсь на дальнейшую совместную работу.
$10
10 баллов
3 года назад
Работой остался доволен, рекомендую
Ответный отзыв
Хороший заказчик, быстрая коммуникация, работали по безопасному платежу, все ок.
$10
10 баллов
4 года назад
Ксения сделала перевод - русские и английские субтитры к урокам английского языка, работа сделана в срок, качественно. Всегда была на связи, определенно рекомендую.
Ответный отзыв
Наталья организованный и ответственный заказчик, всегда на связи, быстро решает вопросы, нашла удобный вариант оплаты. Рекомендую!
$160
7 баллов
8 лет назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Все отлично. Рекомендую.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, рекомендую к сотрудничеству.
Наполнение сайтов
10 отзывов
$4/час
от $4от 1 дня
#76
Переводы
6 отзывов
$3/час
от $3от 1 дня
#104
Копирайтинг
2 отзыва
$2/час
от $2от 1 дня
#556
Служба поддержки
нет отзывов
$5/час
от 7 дней
#150
Управление проектами
нет отзывов
$10/час
от $250от 14 дней
#202
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$0.5/час
от $7от 1 дня
#233
Тестирование сайтов
нет отзывов
$4/час
от $4от 1 дня
#248