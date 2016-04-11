Хороший контент - не роскошь, а средство эффективной передачи информации!

Опытный переводчик, копирайтер и контент-менеджер с филологическим и техническим образованием.

Самое главное в работе для меня - хороший результат, а самое приятное - довольный заказчик. Поэтому моими принципами являются подробное согласование технического задания, соблюдение сроков, высокая грамотность и внимательность к деталям.

Качественно и в срок выполню ваш заказ на:

КОНТЕНТ-МЕНЕДЖМЕНТ

наполнение сайтов и интернет-магазинов, в т.ч. через модули экспорта-импорта данных

размещение ссылок, расстановку мета-тегов

поиск информации в интернете, подготовку баз данных

постинг на различных ресурсах, размещение объявлений

тестирование сайтов, проверку на кроссбраузерность

переводы в языковых парах английский-русский/украинский, русский-украинский, в т.ч. перевод аудио- и видеозаписей

расшифровку аудио- и видеозаписей, субтитрирование

написание и рерайт статей, новостей, текстов для сайтов, в т.ч. SEO-копирайтинг

редактирование и корректуру

создание анкор-листов, шаблонов для генерации текстов

маркетинг, технологии, интернет и IT, право, строительство и ремонт, автомобили, дом и семья, образование, психология.

Навыки:

знание HTML, CSS, основ PHP и MySQL

опыт работы с различными CMS (Joomla, WP, Drupal, DLE, OpenCart, Magenta)

знание графических редакторов (Photoshop, Corel Draw) на базовом уровне

опыт создания и редактирования субтитров в Adobe Premiere Pro

понимание базовых принципов SEO и подготовки текстов для размещения в интернете

опыт работы с биржами ссылок и статей (GGL, Sape, Miralinks и др.), а также с сервисом Allsumbitter

знание CAT-инструментов (Smartcat), опыт составления глоссариев

навык работы в Bitrix24, Trello, Slack

Наполнение сайтов, написание текстов prosto-kupon.ru (купонный сервис)

runabank.ru (сайт банка)

textologia.ru (портал материалов по русскому языку и литературе)

instamart.ru (интернет-магазин экпресс-доставки продуктов для дома и офиса)

vseshini.net (интернет-магазин автошин)

zakoni.ua (сайт издательства юридических сборников)

wedeus.com (корпоративный сайт и блог компании, занимающейся разработкой сайтов и CRM-систем)

desyatynniy.org (сайт Десятинной церкви)

favorit-kiev.com.ua (продажа дверей, окон и мебели в Киеве)

niceprint.com.ua (интернет-магазин СНПЧ и расходных материалов для печати)

Переводы (английский, украинский, польский) Онлайн-школа London Inn (https://london-inn-school.thinkific.com/collections): субтитры к видеокурсам

«МТС Украина» (mts.com.ua): договора, техническая документация

«Моторспорт» (motorsport.com.ua): каталоги продукции, паспорта продуктов, техническая документация

«САБ-Сервис Групп» (sabservice.kiev.ua): инструкции пользователя, техническая документация

«Софтлайн-ИТ» (softline.kiev.ua): юридическая, кадровая документация

Институт клеточной терапии (stemcellclinic.com): документация, рекламные материалы

Фармацевтическая компания «Росфармак»: аннотации к лекарственным препаратам

Министерство юстиции Украины: ведение проекта по переводу актов законодательства ЕС

Генеральная прокуратура Украины: входящая/исходящая корреспонденция

Представительство ООН в Украине: материалы конференций

Обращайтесь, буду рада сотрудничеству:

E-mail: [email protected]

Telegram: @KittyBond

Skype: xenia-33