Carmensita

Ксения Carmensita

 
39 летУкраина/Львов
11 лет на фриланс-бирже
Была
18 дней назад
Хороший контент - не роскошь, а средство эффективной передачи информации!

Опытный переводчик, копирайтер и контент-менеджер с филологическим и техническим образованием.

Самое главное в работе для меня - хороший результат, а самое приятное - довольный заказчик. Поэтому моими принципами являются подробное согласование технического задания, соблюдение сроков, высокая грамотность и внимательность к деталям.

Качественно и в срок выполню ваш заказ на:

КОНТЕНТ-МЕНЕДЖМЕНТ

  • наполнение сайтов и интернет-магазинов, в т.ч. через модули экспорта-импорта данных
  • размещение ссылок, расстановку мета-тегов
  • поиск информации в интернете, подготовку баз данных
  • постинг на различных ресурсах, размещение объявлений
  • тестирование сайтов, проверку на кроссбраузерность
ТЕКСТЫ

  • переводы в языковых парах английский-русский/украинский, русский-украинский, в т.ч. перевод аудио- и видеозаписей
  • расшифровку аудио- и видеозаписей, субтитрирование
  • написание и рерайт статей, новостей, текстов для сайтов, в т.ч. SEO-копирайтинг
  • редактирование и корректуру
  • создание анкор-листов, шаблонов для генерации текстов
Тематики:

маркетинг, технологии, интернет и IT, право, строительство и ремонт, автомобили, дом и семья, образование, психология.

Навыки:

  • знание HTML, CSS, основ PHP и MySQL
  • опыт работы с различными CMS (Joomla, WP, Drupal, DLE, OpenCart, Magenta)
  • знание графических редакторов (Photoshop, Corel Draw) на базовом уровне
  • опыт создания и редактирования субтитров в Adobe Premiere Pro
  • понимание базовых принципов SEO и подготовки текстов для размещения в интернете
  • опыт работы с биржами ссылок и статей (GGL, Sape, Miralinks и др.), а также с сервисом Allsumbitter
  • знание CAT-инструментов (Smartcat), опыт составления глоссариев
  • навык работы в Bitrix24, Trello, Slack
Мои клиенты:

    Наполнение сайтов, написание текстов
  • prosto-kupon.ru (купонный сервис)
  • runabank.ru (сайт банка)
  • textologia.ru (портал материалов по русскому языку и литературе)
  • instamart.ru (интернет-магазин экпресс-доставки продуктов для дома и офиса)
  • vseshini.net (интернет-магазин автошин)
  • zakoni.ua (сайт издательства юридических сборников)
  • wedeus.com (корпоративный сайт и блог компании, занимающейся разработкой сайтов и CRM-систем)
  • desyatynniy.org (сайт Десятинной церкви)
  • favorit-kiev.com.ua (продажа дверей, окон и мебели в Киеве)
  • niceprint.com.ua (интернет-магазин СНПЧ и расходных материалов для печати)
    Переводы (английский, украинский, польский)

  • Онлайн-школа London Inn (https://london-inn-school.thinkific.com/collections): субтитры к видеокурсам
  • «МТС Украина» (mts.com.ua): договора, техническая документация
  • «Моторспорт» (motorsport.com.ua): каталоги продукции, паспорта продуктов, техническая документация
  • «САБ-Сервис Групп» (sabservice.kiev.ua): инструкции пользователя, техническая документация
  • «Софтлайн-ИТ» (softline.kiev.ua): юридическая, кадровая документация
  • Институт клеточной терапии (stemcellclinic.com): документация, рекламные материалы
  • Фармацевтическая компания «Росфармак»: аннотации к лекарственным препаратам
  • Министерство юстиции Украины: ведение проекта по переводу актов законодательства ЕС
  • Генеральная прокуратура Украины: входящая/исходящая корреспонденция
  • Представительство ООН в Украине: материалы конференций
Обращайтесь, буду рада сотрудничеству:

E-mail: [email protected]

Telegram: @KittyBond

Skype: xenia-33

PHPOpenCartMySQLHTMLCSSJoomlaТексты для сайтаDrupalDLEPhotoshopSEO-копирайтинг
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Показать все
Портфолио
Отзывы заказчиков
guest_15796998047782
Украина
4 года в сервисе
Был
4 месяца назад
$30
10 баллов
3 года назад
Собрать контакты Youtube каналов (работа руками)
Необходимо было собрать информацию с youtube, Ксения предложила свой вариант работы что очень похвально и инициативно, но я попросил сделать по другому, это заняло больше времени. Ксения выполнила задачу отлично, я проверил руками все данные совпадают. Рекомендую Ксению и добавил к себе в whitelist для дальнейшей работы. Спасибо!
Довольна сотрудничеством, очень лояльный и вежливый заказчик, рекомендую и надеюсь на дальнейшую совместную работу.
Ответный отзыв
YouRaAll
Юрий 
49 летУкраина
4 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
$10
10 баллов
3 года назад
Перевод видео с английского на русский
Работой остался доволен, рекомендую
Хороший заказчик, быстрая коммуникация, работали по безопасному платежу, все ок.
Ответный отзыв
NVNatalia
Наталья 
47 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Перевод и субтитры
Ксения сделала перевод - русские и английские субтитры к урокам английского языка, работа сделана в срок, качественно. Всегда была на связи, определенно рекомендую.
Наталья организованный и ответственный заказчик, всегда на связи, быстро решает вопросы, нашла удобный вариант оплаты. Рекомендую!
Ответный отзыв
Kron1410
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$160
7 баллов
8 лет назад
SEO-контент для сайта на тему ремонт
ОК!
+
Ответный отзыв
mukomolka
46 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Перевод мануала ENG-RUS
Все отлично. Рекомендую.
Хороший заказчик, рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Наполнение сайтов
10 отзывов
$4/час
от $4от 1 дня
#76
Переводы
6 отзывов
$3/час
от $3от 1 дня
#104
Копирайтинг
2 отзыва
$2/час
от $2от 1 дня
#556
Служба поддержки
нет отзывов
$5/час
от 7 дней
#150
Управление проектами
нет отзывов
$10/час
от $250от 14 дней
#202
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$0.5/час
от $7от 1 дня
#233
Тестирование сайтов
нет отзывов
$4/час
от $4от 1 дня
#248
Показать все услуги