SEO-контент для сайта на тему ремонт

$160
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен25 заявок330 просмотров

Необходимо подготовить серию статей для информационного сайта о ремонте и строительстве квартир, коттеджей, бань.

Полное ТЗ смотрите в прикреплённом файле.

13 лет назад
Kron1410
41 год
13 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Carmensita
Ксения 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
13 лет назад
$160
18 дней
ОК!
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Заявки фрилансеров

Carmensita
Ксения 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
13 лет назад

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