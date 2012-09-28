100 текстов по 3 тысячи знаков

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Закрыт62 заявки387 просмотров

Добрый день, уважаемые фрилансеры.

Требуется 100 текстов по 3-3,5 тысячи знаков без пробелов. Сроки выполнения щадящие, можете высылать по несколько текстов в день и тут же получать оплату за них. С меня подробное и тщательно проработанное техническое задание, всеми необходимыми инструментами для его выполнения я Вас обеспечу.

Интересует в первую очередь цена за 1к знаков без пробелов, разумеется, при вменяемом качестве (только копирайт, соответствующий процент уникальности текста и пр., грамматика и пунктуация, само собой, без погрешностей) и тщательном соблюдении всех пунктов ТЗ.

В случае успешного сотрудничества обеспечу бесперебойным потоком заказов.

13 лет назад
Anatol13
36 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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