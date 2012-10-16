Нужен журналист, который будет писать о звездах. 5 статей в неделю. Оплата 450 WMR, за 5 статей, естественно, задание выдаю лично. Оставляйте Аську.
60 статей (30 рус., 30 eng)
День добрый.
Мне необходимо 60 статей на тему 18+ (эро чат и т.п.)
Необходимо 30 на русском и 30 на английском. Размеры статей - от 1000 до 2000 зн.
Указывайте то, что Вы можете написать и цену за 1000 зн.
Преимущество - не рейтинг и отзывы, а цена и умение общаться.
Писать одно и то же или нет? - Не знаю точно, дело в том, что разные ключи для двух языков. Может где-то и можно будет использовать перевод. Но не во всех статьях.
Выбранный исполнитель
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