60 статей (30 рус., 30 eng)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен10 заявок302 просмотра

День добрый.

Мне необходимо 60 статей на тему 18+ (эро чат и т.п.)

Необходимо 30 на русском и 30 на английском. Размеры статей - от 1000 до 2000 зн.

Указывайте то, что Вы можете написать и цену за 1000 зн.

Преимущество - не рейтинг и отзывы, а цена и умение общаться.

Писать одно и то же или нет? - Не знаю точно, дело в том, что разные ключи для двух языков. Может где-то и можно будет использовать перевод. Но не во всех статьях.

13 лет назад
LGP
32 года
13 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

Mili09
33 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$30
5 дней
Светлана молодец. В который раз уже, что видно по моим отзывам. Приятно работать с данным человеком. Всё в срок и без претензий. Отлично!
Как обычно, всё замечательно. Очередной удачный проект с Дмитрием.

Заявки фрилансеров

Mili09
33 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад

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