Mili09

Сергеевна Mili09

 
32 годаМолдова/Тирасполь
13 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Копирайт, рерайт, написание статей, постинг, наполнение сайтов и форумов.

Доброго времени суток! Рада, что Вы решили уделить моей скромной персоне несколько минут своего времени.

Люблю свою работу, к любому заданию подхожу с серьёзностью и ответственностью. Разбираюсь во многих тематиках, начиная от футбола и автомобилей, заканчивая парфюмерией и товарами интим магазинов. По надобности – с незнакомыми темами быстро знакомлюсь.

Занимаюсь написанием статей, как с вхождением ключевиков, так и без них. Рерайт, копирайт,наполнение сайтов, описание товаров – всё это выполняю без затруднений.

Всегда выслушиваю пожелания заказчика и выполняю их по максимуму. Если есть недочёты – исправлю тут же, как необходимо будет заказчику.

Цены:

Рерайт: от 45 руб за 1000 знаков б/п.

Копирайт: от 55 руб за 1000 знаков б/п

Если цена за проект указана в долларах, а у вас есть возможность оплатить только в рублях - всегда пожалуйста. Только если по курсу 1$=35 руб.

Все остальные виды услуг обговариваются индивидуально, непосредственно с заказчиком.

Обращайтесь, я всегда рада Вам помочь!

С уважением, Светлана.

Написание статей
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Отзывы заказчиков
Cent-10
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Постоянное наполнение форума
Все выполнено в срок и точно. По мере необходимости выполнения аналогичной работы, буду обращаться еще.
Все четко и ясно. Никаких проблем. Оплата своевременная, человек всегда на связи. Рекомендую!
Ответный отзыв
Anokalintik
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
43 минуты назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Написать 30К знаков на тематику Интернет
Светлана Сергеевна отлично справилась с поставленной задачей. Рекомендую как грамотного исполнителя.
Ещё один удачный проект с Валентином. Всё как обычно - интересные задания, мгновенная оплата. Спасибо!
Ответный отзыв
astronweb
Валерий 
52 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Распознать отсканированный текст.
Все очень быстро и аккуратно, большое спасибо, рекомендую как ответственного и надежного исполнителя
Спасибо за интересный проект. Всё чётко и ясно. Оплата моментальная. Буду рада поработать с Вами снова!
Ответный отзыв
StarCor
Михаил 
46 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Составление таблички для переадресации
Оперативно, без ошибок, недорого! Добавить нечего :) Хотя нет - рекомендую!
Чёткое ТЗ, мгновенная оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
scraggy
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Набор текста
Быстрая и качественная работа, рекомендую!
Чётко, ясно, быстро. Оплата своевременная.
Ответный отзыв
Копирайтинг
33 отзыва
от $1
от 1 дня
#145
Редактирование и Корректура
4 отзыва
от $1
от 1 дня
#56