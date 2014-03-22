Копирайт, рерайт, написание статей, постинг, наполнение сайтов и форумов.

Доброго времени суток! Рада, что Вы решили уделить моей скромной персоне несколько минут своего времени.

Люблю свою работу, к любому заданию подхожу с серьёзностью и ответственностью. Разбираюсь во многих тематиках, начиная от футбола и автомобилей, заканчивая парфюмерией и товарами интим магазинов. По надобности – с незнакомыми темами быстро знакомлюсь.

Занимаюсь написанием статей, как с вхождением ключевиков, так и без них. Рерайт, копирайт,наполнение сайтов, описание товаров – всё это выполняю без затруднений.

Всегда выслушиваю пожелания заказчика и выполняю их по максимуму. Если есть недочёты – исправлю тут же, как необходимо будет заказчику.

Цены:

Рерайт: от 45 руб за 1000 знаков б/п.

Копирайт: от 55 руб за 1000 знаков б/п

Если цена за проект указана в долларах, а у вас есть возможность оплатить только в рублях - всегда пожалуйста. Только если по курсу 1$=35 руб.

Все остальные виды услуг обговариваются индивидуально, непосредственно с заказчиком.

Обращайтесь, я всегда рада Вам помочь!

С уважением, Светлана.