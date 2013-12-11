Набор текста

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен26 заявок341 просмотр

Требуется наборщик текста, работы на час, срочная, не одноразовая.

11 лет назад
scraggy
47 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Mili09
33 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$5
1 день
Быстрая и качественная работа, рекомендую!
Чётко, ясно, быстро. Оплата своевременная.

Заявки фрилансеров

Mili09
33 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад