Расшифровка (перевод в текст) 2 видео [english]

Задание выполнено очень оперативно, что позволило продолжить работу с проектом на следующий день. Имелись небольшие недочеты, связанные с профессиональной терминологией, что естественно простительно Также высокий уровень общего качества и сроки позволяют не обращать на это внимание. Рекомендую к сотрудничеству как оперативного и ответственного исполнителя