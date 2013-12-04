Расшифровка (перевод в текст) 2 видео [english]

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен1 заявка126 просмотров

Необходимо расшифровать (перевести в текст) два коротких видео на английском

http://www.youtube.com/watch?v=sCFiyMKsEHE

http://www.youtube.com/watch?v=v1tV_xtwGxk

Текст легкий, Расшифровка должна быть максимально подробной слово в слово. Окончательный текст соответственно на английском.

По длине это где-то 10 минут, в связи с этим жду предложений по цене

11 лет назад
elfonto
Элиас 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

siilisumussa
Анастасия 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад
$5
1 день
Задание выполнено очень оперативно, что позволило продолжить работу с проектом на следующий день. Имелись небольшие недочеты, связанные с профессиональной терминологией, что естественно простительно Также высокий уровень общего качества и сроки позволяют не обращать на это внимание. Рекомендую к сотрудничеству как оперативного и ответственного исполнителя
Очень интересный проект, было приятно работать)

Заявки фрилансеров

siilisumussa
Анастасия 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад