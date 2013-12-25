Изменить 3 документа pdf

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен11 заявок355 просмотров

Есть 3 документа в pdf формате. Необходимо изменить цифры и местами текст.

11 лет назад
prox-m
Эльдар 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

amur22
Ирина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$10
1 день
Все сделали быстро! Спасибо
Только положительный. Рекомендую. Всегда готова помочь в работе.

Заявки фрилансеров

amur22
Ирина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад

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