Убрать футер в 5 PDF альбомах и поставить логотип

$9
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен4 заявки148 просмотров

Убрать футер в 5 альбомах и поставить логотип на обложку 300 руб. Альбомы в PDF - необходимо сохранить формат и убрать лишнюю информацию. Желательно сделать сегодня.

11 лет назад
Olala19
38 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
21 отзыв(-3)

Выбранный исполнитель

DmitrijVysockih
Дмитрий 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$9
1 день
Очень качественно и оперативно была выполнена работа. Все даже быстрее ожиданий. Крайне рекомендую к сотрудничеству!
Отличный заказчик! Своевременная оплата, без задержек. Всем рекомендую!))

Заявки фрилансеров

DmitrijVysockih
Дмитрий 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад