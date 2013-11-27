Добрый день, требуется человек для оформления и ведения социальных групп веб-студии Эстет Дизайн сайт www.esdesign.ru для начала оформление групп и добавление работ с описанием со страниц сайта в дальнейшем публикация новостей
Убрать футер в 5 PDF альбомах и поставить логотип
Убрать футер в 5 альбомах и поставить логотип на обложку 300 руб. Альбомы в PDF - необходимо сохранить формат и убрать лишнюю информацию. Желательно сделать сегодня.
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