Скопировать инфо из каталога на сайте в базу Excel

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт14 заявок282 просмотра

Скопировать данные из каталога размещенного на сайте в базу Excel (4 ячейки)

База составляется для электронной рассылки.

Инструкцию и образец базы см. в прикрепленном файле

Стоимость работы:

- Строка базы в Excel = 1 руб

- Стоимость 1 контакта добавленного (просто в 1 клик) через «Добавить контакты» = 20 копеек

Ориентировочно в 1 час делается ~180-200 строчек

Оплата по факту частями через WMR или ЯндексДеньги

11 лет назад
Alex-11
Алекс 
44 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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