Есть ряд готовых статей. Есть сайт на WP. Нужно разместить статьи на сайте с учётом ряда требований к оформлению статей. Статьи должны быть аккуратно развёрстаны на абзацы, ...
Скопировать инфо из каталога на сайте в базу Excel
Скопировать данные из каталога размещенного на сайте в базу Excel (4 ячейки)
База составляется для электронной рассылки.
Инструкцию и образец базы см. в прикрепленном файле
Стоимость работы:
- Строка базы в Excel = 1 руб
- Стоимость 1 контакта добавленного (просто в 1 клик) через «Добавить контакты» = 20 копеек
Ориентировочно в 1 час делается ~180-200 строчек
Оплата по факту частями через WMR или ЯндексДеньги
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