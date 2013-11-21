Ищу Корректора \ Копирайтера

Доброго все времени суток!

Есть такая задача:

Имеются сайты, на которые заказывались SEO Тексты (тексты с определенными прописанными ключами). Но по определенной причине, копирайтеры прописали не все ключи, и теперь недостающие ключи нужно добавить в текст.

Если вкратце, задача состоит в том, что в уже имеющиеся тексты нужно добавить (аккуратно вписать\переписать) ключевые слова.

Страниц достаточно много, и сайтов много. Так что работа, можно считать, будет постоянная.

В комментариях оставляйте свои расценки на подобную работу.