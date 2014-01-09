Расшифровка видео

Нас интересует расшифровка синхронов с видеозаписи.

Качество записи отличное.

1 голос

Вопрос расшифровывать не надо.

Время вопроса входит в оплачиваемое время-т.е. Вы не расшифровываете его, но мы за него платим.

Ответ начинается с тайм-кода

Работа периодическая. Сейчас есть несколько часов.

Оплата - карта Сбербанка день в день, другие способы- обсуждаются

Жду предложений по цене и объемам.