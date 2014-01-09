Расшифровка видео

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен4 заявки219 просмотров

Нас интересует расшифровка синхронов с видеозаписи.

Качество записи отличное.

1 голос

Вопрос расшифровывать не надо.

Время вопроса входит в оплачиваемое время-т.е. Вы не расшифровываете его, но мы за него платим.

Ответ начинается с тайм-кода

Работа периодическая. Сейчас есть несколько часов.

Оплата - карта Сбербанка день в день, другие способы- обсуждаются

Жду предложений по цене и объемам.

11 лет назад
wingsksp
Сергей 
62 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

spiralka
Света 
41 год
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$10
1 день
Все отлично.
Отличный заказчик. Спасибо!

Заявки фрилансеров

spiralka
Света 
41 год
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад