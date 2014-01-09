Нужны технические тексты для обновляемого сайта. Различного рода инструменты, ключи и прочее оборудование. Имеется порядка 80 разделов подразделов. Необходимо исходя из текущего сайта, а также описания каталогов составить в аккуратном порядке тексты для разделов ...
Расшифровка видео
Нас интересует расшифровка синхронов с видеозаписи.
Качество записи отличное.
1 голос
Вопрос расшифровывать не надо.
Время вопроса входит в оплачиваемое время-т.е. Вы не расшифровываете его, но мы за него платим.
Ответ начинается с тайм-кода
Работа периодическая. Сейчас есть несколько часов.
Оплата - карта Сбербанка день в день, другие способы- обсуждаются
Жду предложений по цене и объемам.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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