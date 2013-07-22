spiralka

Света spiralka

 
41 год
12 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Рерайт, копирайт, расшифровка аудио-, видео.

Фриланс для меня - это и возможность постоянно всесторонне развиваться, и работа, к которой я подхожу ответственно.

Пишу еще со школы, в институте писала статьи для популярного вузовского журнала.

Умею доступно и интересно раскрывать тему.

Владею слепым методом набора, и высокой скоростью печати. Опыт расшифровок аудио и видео - 4 года.

Умею и люблю учиться.

Отзывы заказчиков

wingsksp
Сергей 
62 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Расшифровка видео
Все отлично.
Отличный заказчик. Спасибо!
Ответный отзыв
Ferrrarrri
Дарья 
44 года
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Расшифровка аудио
Спасибо. Отличная работа
Замечательный заказчик! Четкие требования, своевременная оплата! Спасибо!
Ответный отзыв
x_jerry
Игорь 
52 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Набор текста (обсуждение), около 4 часов
Задача была по расшифровке аудио, примерно час, плюс расстановка подписей по недоделанной работе пред. исполнителя, у которой заболел ребенок. Была небольшая задержка (+12 часов при плановом сроке около 24 часов). Было некоторое количество опечаток. В целом работой доволен. Некоторое время сомневался, не поставить ли 9 баллов, но симпатичная аватарка пересилила :):)
Приятный во всех отношениях заказчик. Задачу ставит четко и ясно. Рекомендую
Ответный отзыв
maksim-nb
Максим 
41 год
13 лет в сервисе
Был
13 дней назад
$360
10 баллов
12 лет назад
33 Статьи медицинской тематики.
Спасибо за сотрудничество.
Очень терпеливый и корректный заказчик, разбирается в теме и знает, чего хочет. Рекомендую!
Ответный отзыв
Ferrrarrri
Дарья 
44 года
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Расшифровка аудио
Все хорошо
Спасибо за сотрудничество! Очень приятно работать с Вами! Заказчик очень порядочен, точно знает, что ему нужно и пунктуален в оплате.
Ответный отзыв
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