Рерайт, копирайт, расшифровка аудио-, видео.

Фриланс для меня - это и возможность постоянно всесторонне развиваться, и работа, к которой я подхожу ответственно.

Пишу еще со школы, в институте писала статьи для популярного вузовского журнала.

Умею доступно и интересно раскрывать тему.

Владею слепым методом набора, и высокой скоростью печати. Опыт расшифровок аудио и видео - 4 года.

Умею и люблю учиться.