Рерайт, копирайт, расшифровка аудио-, видео.
Фриланс для меня - это и возможность постоянно всесторонне развиваться, и работа, к которой я подхожу ответственно.
Пишу еще со школы, в институте писала статьи для популярного вузовского журнала.
Умею доступно и интересно раскрывать тему.
Владею слепым методом набора, и высокой скоростью печати. Опыт расшифровок аудио и видео - 4 года.
Умею и люблю учиться.
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
11 лет назад
Все отлично.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Спасибо!
$10
10 баллов
11 лет назад
Спасибо. Отличная работа
Ответный отзыв
Замечательный заказчик! Четкие требования, своевременная оплата! Спасибо!
$10
10 баллов
12 лет назад
Задача была по расшифровке аудио, примерно час, плюс расстановка подписей по недоделанной работе пред. исполнителя, у которой заболел ребенок. Была небольшая задержка (+12 часов при плановом сроке около 24 часов). Было некоторое количество опечаток. В целом работой доволен. Некоторое время сомневался, не поставить ли 9 баллов, но симпатичная аватарка пересилила :):)
Ответный отзыв
Приятный во всех отношениях заказчик. Задачу ставит четко и ясно. Рекомендую
$360
10 баллов
12 лет назад
Спасибо за сотрудничество.
Ответный отзыв
Очень терпеливый и корректный заказчик, разбирается в теме и знает, чего хочет. Рекомендую!
$10
10 баллов
12 лет назад
Все хорошо
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество! Очень приятно работать с Вами! Заказчик очень порядочен, точно знает, что ему нужно и пунктуален в оплате.
Редактирование и Корректура
12 отзывов
от $10
от 1 дня
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
2 отзыва
от $15
от 1 дня
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