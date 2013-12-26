Корректировка

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Завершен10 заявок247 просмотров

Тексты про негабаритные перевозки (пример: http://prntscr.com/25fsoo ) .

Надо сейчас проверить и подкорректировать тексты ( 5шт. - 18 000зн.)

Там ошибки с запятыми, окончаниями.

И надо убрать из текстов упоминания жд (железнодорожные перевозки).

Ваши предложения по цене и срокам?

11 лет назад
m0965536
Татьяна 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

Anastasia_Lindt
Анастасия 
41 год
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад
$15
1 день
Отлично выполнена работа и в срок
Очень хороший заказчик. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Anastasia_Lindt
Анастасия 
41 год
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад