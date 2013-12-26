Корректировка

Добрый день! Нужно сделать расшифровку с видеоинтервью. Качество отличное. Сдать нужно к 15:30 по Мск сегодня. Оплата 10 руб/минута, взять можно тот объем, который на самом деле успеете к сроку, общие объемы большие. ...