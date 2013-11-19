Уточнение тематики доменов

1) Имеется список доменов, предположительно посвящённые Недвижимости в различных контекстах (500 доменов)

2) Имеется список тематик, связанных с недвижимостью.(12 тематик)

3) Для каждого сайта из общего списка следует найти все крупные разделы, посвящённые перечисленным тематикам, а также установить является ли сайт региональным.

Более подробная информация в аттаче.

Потребуется дополнительное обсуждение задачи и выполнение тестовой верификации 3х доменов для того, чтобы убедиться что мы одинакого понимаем задание.

Срок выполнения 4 дня. Можно разбить работу на 5 частей (по 100 доменов) и сдавать частями, в таком случае сроки меняются.

бюджет - 5000 рублей.