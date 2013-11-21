Требуется корректор текста (проверка орфографии)

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
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Требуется корректор текста для проверки грамматики, орфографии и пунктуации. Возможно потребуется изменить структуру текста для его лучшей читабельности. Необходимо идеальное знание русского языка. Работа эпизодическая.(раз в две недели). Предпочтение ни кому не отдаю. Подойдут как и новички так и опытные фрилансеры.

Тематика текстов – различная. В заявке указать стоимость и способы связи.

11 лет назад
GK_NooB
33 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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