Нужны технические тексты для обновляемого сайта. Различного рода инструменты, ключи и прочее оборудование. Имеется порядка 80 разделов подразделов. Необходимо исходя из текущего сайта, а также описания каталогов составить в аккуратном порядке тексты для разделов ...
Требуется корректор текста (проверка орфографии)
Требуется корректор текста для проверки грамматики, орфографии и пунктуации. Возможно потребуется изменить структуру текста для его лучшей читабельности. Необходимо идеальное знание русского языка. Работа эпизодическая.(раз в две недели). Предпочтение ни кому не отдаю. Подойдут как и новички так и опытные фрилансеры.
Тематика текстов – различная. В заявке указать стоимость и способы связи.
Заявки фрилансеров
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