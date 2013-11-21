Требуется корректор текста (проверка орфографии)

Требуется корректор текста для проверки грамматики, орфографии и пунктуации. Возможно потребуется изменить структуру текста для его лучшей читабельности. Необходимо идеальное знание русского языка. Работа эпизодическая.(раз в две недели). Предпочтение ни кому не отдаю. Подойдут как и новички так и опытные фрилансеры.

Тематика текстов – различная. В заявке указать стоимость и способы связи.