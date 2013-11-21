Видео перевести в текст

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт15 заявок216 просмотров

Надо это видео перевести в текст http://www.youtube.com/watch?v=8ZaqfU-YTws&feature=youtu.be

Ваши предложения по цене и срокам?

11 лет назад
m0965536
Татьяна 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров