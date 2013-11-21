Проверить сайт на орфографические ошибки

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт25 заявок288 просмотров

Приветствую!

Необходимо проверить сайт на орфографические ошибки.

Не столько много монолитного текста, сколько разных сообщений, уведомлений, форм, кнопок и т.д.

Кидайте свои предложения сюда.

11 лет назад
eurodotster
Дмитрий 
44 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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