Нужны технические тексты для обновляемого сайта. Различного рода инструменты, ключи и прочее оборудование. Имеется порядка 80 разделов подразделов. Необходимо исходя из текущего сайта, а также описания каталогов составить в аккуратном порядке тексты для разделов ...
Проверить сайт на орфографические ошибки
Приветствую!
Необходимо проверить сайт на орфографические ошибки.
Не столько много монолитного текста, сколько разных сообщений, уведомлений, форм, кнопок и т.д.
Кидайте свои предложения сюда.
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