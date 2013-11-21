Есть ряд готовых статей.

Есть сайт на WP.

Нужно разместить статьи на сайте с учётом ряда требований к оформлению статей.

Статьи должны быть аккуратно развёрстаны на абзацы, маркированные списки, цитаты.. Подзаголовки выделены Н2. К статье нужно подобрать иллюстрации, не менее 4-5 и одну картинку на миниатюру. К статье нужно подобрать тематический ролик на YouTube и вставить в статью.

Каждой статье прописать руками Title, Discription, Keywords. Придумать статье название.

В среднем, время на размещение 1 статьи с соблюдением всех требований, занимает 15-20 минут.

Предоставлю чек-лист с требованиями, по которым буду принимать работу.

Сейчас для публикации есть 30 статей.

Оплата за размещение 30 статей - 1800 рублей.

Требуется грамотный русский язык и умение выражать свои мысли, потому, что к статьям нужно будет писать короткие аннотации (по 100-150 знаков), а также Title, Discription, Keywords

Опыт подобной работы - приветствуется.