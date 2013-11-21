Надо это видео перевести в текст http://www.youtube.com/watch?v=8ZaqfU-YTws&feature=youtu.be Ваши предложения по цене и срокам?
Разместить статьи на сайте
Есть ряд готовых статей.
Есть сайт на WP.
Нужно разместить статьи на сайте с учётом ряда требований к оформлению статей.
Статьи должны быть аккуратно развёрстаны на абзацы, маркированные списки, цитаты.. Подзаголовки выделены Н2. К статье нужно подобрать иллюстрации, не менее 4-5 и одну картинку на миниатюру. К статье нужно подобрать тематический ролик на YouTube и вставить в статью.
Каждой статье прописать руками Title, Discription, Keywords. Придумать статье название.
В среднем, время на размещение 1 статьи с соблюдением всех требований, занимает 15-20 минут.
Предоставлю чек-лист с требованиями, по которым буду принимать работу.
Сейчас для публикации есть 30 статей.
Оплата за размещение 30 статей - 1800 рублей.
Требуется грамотный русский язык и умение выражать свои мысли, потому, что к статьям нужно будет писать короткие аннотации (по 100-150 знаков), а также Title, Discription, Keywords
Опыт подобной работы - приветствуется.
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