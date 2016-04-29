Для компании по продаже и монтажу септиков нужен продающий контент для автоворонки: презентация/лидмагнит + серия писем прогрева и закрытия на сделку (4-5 шт). От кандидатов хотелось бы увидеть примеры реализованных работ подобного плана. Желательно не из ...
Я специализируюсь на трафиковом продвижении сайтов большим количеством средне- и низкочастотных запросов.Только белые методики.
*** ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТОВ ***
Этапы работы включают в себя:
- анализ текущего состояния сайта, выявление ошибок
- внутренняя оптимизация, ликвидация погрешностей вёрстки, адаптирование страниц сайта для всех браузеров и платформ
- сбор семантики по вашей теме, разгруппировка ключевиков, создание ТЗ для текстовых материалов
- написание текстов для сайта, составление плана публикаций, размещение, оформление, работа с естественными поведенческими факторами
- формирование естественной внешней ссылочной массы без использования арендных биржевых ссылок (SAPE, SeoPult и тд)
- работы по улучшению usability, увеличению конверсии на сайте
- сервис безопасных сделок
- электронные деньги
- безналичный расчёт
- прямой перевод на карты Сбербанка или Tinkoff
Бюджеты: от 20 000 ₽ в месяц
Сроки: от 9 до 12 месяцев
Остальные регионы СНГ:
Бюджеты: от 15 000 ₽ в месяц
Сроки: от 7 до 12 месяцев
Цена указана "под ключ", включая наполнение контентом.Возможна (и предпочтительна) личная встреча в Москве и заключение юридического договора.
Прошу сверять данные при общении.
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- Продающие тексты2 заявкиЗакрыт7 лет назад
[url=http://diesel-brave.skidkeee.ru]Лендинг >>>[/url] Нужно: [list][*]вставить другое видео (дам) [*]настроить отправку заявок на мой адрес [*]сделать страницу с политикой конфиденциальности (текст дам) [*]установить авто-чат Venyoo [*]сделать html-страницу благодарности, куда отправляется пользователь после заполнения заявки [*]поменять пару фотографий на наши [/list] Работа не сложная, сделать желательно сегодня.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $400
Необходимо разработать профессиональный Landing page Требования: - Четкое выполнение работы согласно прототипу - Обязательно наличие опыта и понимание логики в создании дизайна продающих сайтов. - Уметь слушать, слышать и понимать заказчика. - Всегда быть на связи ...Завершен7 лет назад
- $60
Нужно озвучить ролик, презентацию мобильного приложения. Наложить дикторский голос (текст пришлю) и музыкальный фон.Озвучивание1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $45
Нужно собрать и разгруппировать по смыслу информационные запросы по тематике сайта minitrakto.ru В 1 группе от 3 до 10 запросов, сгруппированных от самого частотного до самого редкого. Формат конечного файла - excel.Завершен7 лет назад
Нужно собрать и разгруппировать ключи для сайта stroimprosto-msk.ru Сайт информационно-новостной. Коммерческие ключи не надо. Примерные направления я дам. Нужно сделать групп на 150-200 статей. Цена-сроки, плиз.Завершен8 лет назад
Надо сделать несколько коротких (до 30 сек) промо-роликов для выкладки в Инстаграм. И пару роликов подлиннее (до 60 сек) тоже для Инстаграм, но уже рекламного типа. Видеоряд + музыка, без голоса. Можно немного эффектов, типа стрелок и текста. Исходники ...Видеомонтаж21 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $20
Примерная схема, как на картинке в приложении к проекту. Примеры прокладок: http://new.adclever.ru/preview/0/125,1162/ http://new.adclever.ru/preview/0/125,1494/ http://new.adclever.ru/preview/0/125,1646/ Мне нужно что-то из такой же темы, только своё. И, да. Прокладка должна быть адаптивная, учитывайте при создании макета. Работа несложная, по сути, собрать что-то из уже имеющихся ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт8 лет назад
- $40
Нужно несколько баннеров для рекламы товара: http://akvabron.org Статика. 2 больших - 1080х6072 квадратных - 256х2565 тизеров - 90х75Акцентировать можно на то, что идёт акция, скидка действует в 50% ..Можно акцентировать на WOW-эффекте, что это крутая штука.Баннеры1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $140
Нужен дизайн для салона красотыОбязателен опыт создания дизайнов для информационных сайтов, дизайны текстов.Основные требования:- графически незагруженный, основное внимание посетителя должно быть занято текстами,- под адаптивную вёрстку (отдельно сделать отображение сайта на мобильных устройствах) пример сайта, который ...Завершен8 лет назад
Для информационного проекта нужно собрать семантическое ядро. Сбор ключевиков, отсев коммерческих ключей, оценка конкурентности, разгруппировка. На выходе нужен примерно такой эксель-файл [url=https://gyazo.com/f2139284cb9305ea9ab93a96e5cb9563]https://gyazo.com/f2139284cb9305ea9ab93a96e5cb9563[/url] Указывайте стоимость за 1 группу слов. Обязательно нужны примеры ваших работ в области семантики. Нужно сейчас 500-600 групп, тематика ...Завершен8 лет назад
- $30
Есть задачка, проанализировать 4-5 десятков ниш под создание информационных сайтов. У меня есть такая таблица-пример [url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NnCrX3eRyTsqG-RNEZcqoXaScaMZg0T71DdcVVRMtkg/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NnCrX3eRyTsqG-RNEZcqoXaScaMZg0T71DdcVVRMtkg/edit?usp=sharing[/url] - сейчас я продумываю сами ниши. Примерно через пару часов буду готов. Нужно до вечера воскресенья провести анализ ниш, как в примере ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно красиво оформить приземляющую страницу-каталог для сайта по спортивному питанию. Готов прототип (см. приложение) Страница будет вшиваться в существующий сайт, поэтому общая канва дизайна тоже примерно понятна. Бюджет - до 3000 руб. Сроки: не более 2 дней.Завершен8 лет назад
Для информационного проекта нужно собрать семантическое ядро. Сбор ключевиков, отсев коммерческих ключей, оценка конкурентности, разгруппировка. На выходе нужен примерно такой эксель-файл https://gyazo.com/f2139284cb9305ea9ab93a96e5cb9563 Указывайте стоимость за 1 группу слов. Обязательно нужны примеры ваших работ в области семантики. Нужно сейчас ...Завершен8 лет назад
Картина такая: у меня есть сайт с посещаемостью. Есть рекламодатели. Нужна собственная баннерокрутилка тизерного формата (картинка + текст).. Нужно подобрать недорогое готовое решение из имеющихся на рынке, установить и настроить, чтобы всё работало. Может у кого-то уже есть ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Сайт новый, CMS Drupal (опыт с Друпалом обязателен). Требования следующие: - Название статьи и TITLE - должны быть разными (Обязательно включение ключевых слов в TITLE) - Обязательное заполнение Discription и KeyWords - текст обязательно разбивать на абзацы, - выделять в ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Несложная работа. Для рекламной кампании товара в Инстаграм, нужно сделать 3 статических квадратных баннера. Дам примеры с чего переделать. Плиз, давайте ссылку на портфолио и пишите стоимость и сроки работы.Баннеры1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужно наполнить Инстаграм-аккаунт. Найти и красиво обработать фото, добавить тексты, запланировать 10-20 публикаций. Тематика - женская. Исполнитель должен разбираться в Инстаграме, иметь доступ к нему на смартфоне или компьютере. Работа, в принципе, несложная и быстрая, для тех, кто дружит ...Наполнение сайтов13 заявокЗакрыт9 лет назад
- $80
Есть готовый дизайн нового сайта, порезанный, сверстанный. Нужно надеть всё это на WP. Качественная валидная вёрстка. Кроссбраузерность и кроссплатформенность. Избавиться от циклических ссылок (кто не знает, что это такое - не пишите). Закрыть в noindex дублирующийся контент, в nofollow ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
Для сайта по спортивному питанию и спортивным пищевым добавкам требуется написать 50 статей, строго в соответствии с техническими заданиями, которые будут даны к каждой статье. Качественный рерайт из нескольких источников, уникальность не менее 95% по etxt, ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт9 лет назад