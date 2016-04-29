Deviant

Роман Deviant

 
51 годРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Трафиковое продвижение сайтов.

Я специализируюсь на трафиковом продвижении сайтов большим количеством средне- и низкочастотных запросов.Только белые методики.

*** ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТОВ ***

Этапы работы включают в себя:

  • анализ текущего состояния сайта, выявление ошибок
  • внутренняя оптимизация, ликвидация погрешностей вёрстки, адаптирование страниц сайта для всех браузеров и платформ
  • сбор семантики по вашей теме, разгруппировка ключевиков, создание ТЗ для текстовых материалов
  • написание текстов для сайта, составление плана публикаций, размещение, оформление, работа с естественными поведенческими факторами
  • формирование естественной внешней ссылочной массы без использования арендных биржевых ссылок (SAPE, SeoPult и тд)
  • работы по улучшению usability, увеличению конверсии на сайте
Формы оплаты:
  • сервис безопасных сделок
  • электронные деньги
  • безналичный расчёт
  • прямой перевод на карты Сбербанка или Tinkoff
Стоимость услуг:Москва и Санкт-Петербург:

Бюджеты: от 20 000 ₽ в месяц

Сроки: от 9 до 12 месяцев

Остальные регионы СНГ:

Бюджеты: от 15 000 ₽ в месяц

Сроки: от 7 до 12 месяцев

Цена указана "под ключ", включая наполнение контентом.Возможна (и предпочтительна) личная встреча в Москве и заключение юридического договора.

Прошу сверять данные при общении. 

Настоящий скайп - romma88 (Москва)Обязательно требуйте подтверждения через личку Weblancer.net 

Тексты для сайта
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
32
безопасных платежей

  • Нужна серия прогревающих писем в автоворонку

    Для компании по продаже и монтажу септиков нужен продающий контент для автоворонки: презентация/лидмагнит + серия писем прогрева и закрытия на сделку (4-5 шт). От кандидатов хотелось бы увидеть примеры реализованных работ подобного плана. Желательно не из ...

    Продающие тексты2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Небольшие доработки: докрутить готовый лендинг

    [url=http://diesel-brave.skidkeee.ru]Лендинг &gt;&gt;&gt;[/url] Нужно:  [list][*]вставить другое видео (дам) [*]настроить отправку заявок на мой адрес [*]сделать страницу с политикой конфиденциальности (текст дам) [*]установить авто-чат Venyoo [*]сделать html-страницу благодарности, куда отправляется пользователь после заполнения заявки [*]поменять пару фотографий на наши [/list] Работа не сложная, сделать желательно сегодня.

    HTML
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Лендинг, посадочная страница

    $400

    Необходимо разработать профессиональный Landing page  Требования: - Четкое выполнение работы согласно прототипу   - Обязательно наличие опыта и понимание логики в создании дизайна продающих сайтов.   - Уметь слушать, слышать и понимать заказчика.   - Всегда быть на связи ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Семантическое ядро для сайта о минитракторах

    $45

    Нужно собрать и разгруппировать по смыслу информационные запросы по тематике сайта minitrakto.ru  В 1 группе от 3 до 10 запросов, сгруппированных от самого частотного до самого редкого. Формат конечного файла - excel.

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Семантика для сайта про строительную индустрию Москвы

    Нужно собрать и разгруппировать ключи для сайта stroimprosto-msk.ru Сайт информационно-новостной. Коммерческие ключи не надо. Примерные направления я дам. Нужно сделать групп на 150-200 статей. Цена-сроки, плиз.

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Несколько коротких роликов под Инстаграм

    Надо сделать несколько коротких (до 30 сек) промо-роликов для выкладки в Инстаграм. И пару роликов подлиннее (до 60 сек) тоже для Инстаграм, но уже рекламного типа. Видеоряд + музыка, без голоса. Можно немного эффектов, типа стрелок и текста. Исходники ...

    Видеомонтаж21 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать пару шаблонов прокладок под CPA-товарку

    $20

    Примерная схема, как на картинке в приложении к проекту. Примеры прокладок: http://new.adclever.ru/preview/0/125,1162/ http://new.adclever.ru/preview/0/125,1494/ http://new.adclever.ru/preview/0/125,1646/ Мне нужно что-то из такой же темы, только своё. И, да. Прокладка должна быть адаптивная, учитывайте при создании макета. Работа несложная, по сути, собрать что-то из уже имеющихся ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Несколько баннеров для рекламной кампании

    $40

    Нужно несколько баннеров для рекламы товара: http://akvabron.org Статика.  2 больших - 1080х6072 квадратных - 256х2565 тизеров - 90х75Акцентировать можно на то, что идёт акция, скидка действует в 50% ..Можно акцентировать на WOW-эффекте, что это крутая штука.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн сайта салона красоты

    $140

    Нужен дизайн для салона красотыОбязателен опыт создания дизайнов для информационных сайтов, дизайны текстов.Основные требования:- графически незагруженный, основное внимание посетителя должно быть занято текстами,- под адаптивную вёрстку (отдельно сделать отображение сайта на мобильных устройствах) пример сайта, который ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Семантическое ядро для инфосайта

    Для информационного проекта нужно собрать семантическое ядро. Сбор ключевиков, отсев коммерческих ключей, оценка конкурентности, разгруппировка. На выходе нужен примерно такой эксель-файл [url=https://gyazo.com/f2139284cb9305ea9ab93a96e5cb9563]https://gyazo.com/f2139284cb9305ea9ab93a96e5cb9563[/url] Указывайте стоимость за 1 группу слов.  Обязательно нужны примеры ваших работ в области семантики. Нужно сейчас 500-600 групп, тематика ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Провести анализ ниш для создания сайта

    $30

    Есть задачка, проанализировать 4-5 десятков ниш под создание информационных сайтов. У меня есть такая таблица-пример [url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NnCrX3eRyTsqG-RNEZcqoXaScaMZg0T71DdcVVRMtkg/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NnCrX3eRyTsqG-RNEZcqoXaScaMZg0T71DdcVVRMtkg/edit?usp=sharing[/url] - сейчас я продумываю сами ниши. Примерно через пару часов буду готов. Нужно до вечера воскресенья провести анализ ниш, как в примере ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн приземляющей страницы

    Нужно красиво оформить приземляющую страницу-каталог для сайта по спортивному питанию. Готов прототип (см. приложение) Страница будет вшиваться в существующий сайт, поэтому общая канва дизайна тоже примерно понятна. Бюджет - до 3000 руб. Сроки: не более 2 дней.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Собрать семантическое ядро.

    Для информационного проекта нужно собрать семантическое ядро. Сбор ключевиков, отсев коммерческих ключей, оценка конкурентности, разгруппировка. На выходе нужен примерно такой эксель-файл https://gyazo.com/f2139284cb9305ea9ab93a96e5cb9563 Указывайте стоимость за 1 группу слов. Обязательно нужны примеры ваших работ в области семантики. Нужно сейчас ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Сделать внутреннюю тизерную сеть для сайта

    Картина такая: у меня есть сайт с посещаемостью. Есть рекламодатели. Нужна собственная баннерокрутилка тизерного формата (картинка + текст).. Нужно подобрать недорогое готовое решение из имеющихся на рынке, установить и настроить, чтобы всё работало. Может у кого-то уже есть ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Поставить на сайт 55 готовых статей.

    Сайт новый, CMS Drupal (опыт с Друпалом обязателен). Требования следующие: - Название статьи и TITLE - должны быть разными (Обязательно включение ключевых слов в TITLE) - Обязательное заполнение Discription и KeyWords - текст обязательно разбивать на абзацы, - выделять в ...

    Drupal
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Сделать 3 статических баннера

    Несложная работа. Для рекламной кампании товара в Инстаграм, нужно сделать 3 статических квадратных баннера. Дам примеры с чего переделать. Плиз, давайте ссылку на портфолио и пишите стоимость и сроки работы.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Наполнение аккаунта в Инстаграм

    Нужно наполнить Инстаграм-аккаунт. Найти и красиво обработать фото, добавить тексты, запланировать 10-20 публикаций. Тематика - женская. Исполнитель должен разбираться в Инстаграме, иметь доступ к нему на смартфоне или компьютере. Работа, в принципе, несложная и быстрая, для тех, кто дружит ...

    Наполнение сайтов13 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Качественно надеть готовый дизайн на WP.

    $80

    Есть готовый дизайн нового сайта, порезанный, сверстанный. Нужно надеть всё это на WP. Качественная валидная вёрстка. Кроссбраузерность и кроссплатформенность. Избавиться от циклических ссылок (кто не знает, что это такое - не пишите). Закрыть в noindex дублирующийся контент, в nofollow ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • 50 статей для сайта про спортпит.

    Для сайта по спортивному питанию и спортивным пищевым добавкам требуется написать 50 статей, строго в соответствии с техническими заданиями, которые будут даны к каждой статье. Качественный рерайт из нескольких источников, уникальность не менее 95% по etxt, ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад
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Отзывы фрилансеров
danlex
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Вытащить из xls файлов данные и свести в таблицу
Всё отлично.
Все ок, работа сделана качественно.
Ответный отзыв
konstantinskiy
Константин 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
8 дней назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Небольшие доработки: докрутить готовый лендинг
Четкая постановка задачи, оплата без проблем. Рекомендую!
Вроде нормально всё было, уже и не помню:)) А раз не помню, значит мне всё понравилось:)) Злопамятный я просто:)
Ответный отзыв
uglevich
Игорь 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$400
10 баллов
7 лет назад
Лендинг, посадочная страница
Благодарю за интересный проект. Отличный заказчик.
Очередной заказ с Игорем закончен. За время, что мы работаем (а это уже не раз и не два), у меня не возникало претензий по качеству или срокам. Всегда интересный дизайн, корректная верстка и разумные сроки. Игорь хорошо понимает те задачи, которые я ставлю и вообще с ним достаточно легко найти общий язык и приятно иметь дело:)
Ответный отзыв
Maxglot
Максим 
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
день назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Семантическое ядро для сайта о минитракторах
Спасибо за сотрудничество! Роман всегда четко и в полном объеме рассказывает задачу, подсказывает если нужно. Оплата своевременно и без проблем. Рекомендую!
Работа сделана хорошо, потребовались минимальные уточнения с моей стороны. Все вопросы и дополнения решались оперативно, качеством я доволен:)
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Soul_X
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 дней назад
$225
10 баллов
7 лет назад
Озвучка ролика-презентации мобильного приложения
От меня уверенный положительный отзыв! Работать очень комфортно: задачи четкие и предельно ясно поставлены. Никаких задержек с оплатой. Все вопросы, возникающие в ходе выполнения проекта, решались очень быстро. У меня только положительные впечатления от сотрудничества с Романом!
Никаких нареканий, одни положительные эмоции от работы с Андреем. Всё чётко по срокам, даже быстрее ожидаемого. Качество - супер. Приятно работать с профи.
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