Лендинг, посадочная страница

Очередной заказ с Игорем закончен. За время, что мы работаем (а это уже не раз и не два), у меня не возникало претензий по качеству или срокам. Всегда интересный дизайн, корректная верстка и разумные сроки. Игорь хорошо понимает те задачи, которые я ставлю и вообще с ним достаточно легко найти общий язык и приятно иметь дело:)