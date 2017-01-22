Лендинг, посадочная страница

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен3 заявки122 просмотра

Необходимо разработать профессиональный Landing page  Требования: - Четкое выполнение работы согласно прототипу   - Обязательно наличие опыта и понимание логики в создании дизайна продающих сайтов.   - Уметь слушать, слышать и понимать заказчика.   - Всегда быть на связи    - При необходимости вносить правки в проект по ходу его выполнения.

8 лет назад
Deviant
Роман 
53 года
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

uglevich
Игорь 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$400
7 дней
Очередной заказ с Игорем закончен. За время, что мы работаем (а это уже не раз и не два), у меня не возникало претензий по качеству или срокам. Всегда интересный дизайн, корректная верстка и разумные сроки. Игорь хорошо понимает те задачи, которые я ставлю и вообще с ним достаточно легко найти общий язык и приятно иметь дело:)
Благодарю за интересный проект. Отличный заказчик.

Заявки фрилансеров

uglevich
Игорь 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад