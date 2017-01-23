Дизайн корпоративного портала TOPIX AGRO GROUP

$1480
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен5 заявок213 просмотров

Нужно сделать адаптивный дизайн сайта по имеющемуся прототипу. Бриф, прототип выслал на почту.

8 лет назад
TopixGroup
Алексей 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад
$1480
20 дней
Работали с Алексеем по созданию дизайна корпоративного портала, более 20 страниц. Выбирали целенаправленно его, так как все-таки опыт и портфолио отличное! Не прогадали, все сделано в лучшем виде, в срок, многое подсказывал, всегда находили решение, что нужно без проблем подправлял! Важно быть не только хорошим дизайнером, но уметь вести коммуникации с заказчиком, это половина успеха проекта - Алексей именно тот человек! С ним легко и быстро работать, всегда напомнила про проект, по оплате были удобные условия! В общем рекомендую и думаю еще не один проект сделаем вместе!
Понравилось работать над проектом Алексея. И проект интересный, и заказчик замечательный. Предоставил понятное ТЗ. Всегда был на связи. Быстро все оплатил. С удовольствием еще посотрудничаю в будущем!

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад

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