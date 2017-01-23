Дизайн корпоративного портала TOPIX AGRO GROUP

Работали с Алексеем по созданию дизайна корпоративного портала, более 20 страниц. Выбирали целенаправленно его, так как все-таки опыт и портфолио отличное! Не прогадали, все сделано в лучшем виде, в срок, многое подсказывал, всегда находили решение, что нужно без проблем подправлял! Важно быть не только хорошим дизайнером, но уметь вести коммуникации с заказчиком, это половина успеха проекта - Алексей именно тот человек! С ним легко и быстро работать, всегда напомнила про проект, по оплате были удобные условия! В общем рекомендую и думаю еще не один проект сделаем вместе!